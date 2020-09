Gesellschaft

12:19 Uhr | 25.09.2020

Hunderte Beschäftigte am Harburger Binnenhafen

Stadtreinigung und HPA streiken

Mitarbeiter der Hamburger Stadtreinigung und der HPA haben heute ihre Arbeit niedergelegt. Hintergrund sind die gescheiterten Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Dazu versammelten sich heute Morgen hunderte Beschäftigte zur Kundgebung am Harburger Binnenhafen. Die Gewerkschaft Ver.di fordert mehr Lohn für die Beschäftigten. Wegen der Warnstreiks mussten die Hamburgerinnen und Hamburger heute teilweise starke Einschränkungen unter anderem in den Bereichen Müllabfuhr und Reinigung in Kauf nehmen. Für morgen ist ein weiterer Streik der Mitarbeiter der Hamburger Recyclinghöfe geplant. Am Dienstag hat ver.di zu bundesweiten Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen.