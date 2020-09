Gesellschaft

18:01 Uhr | 24.09.2020

Bistümer im Norden wollen Aufarbeitung vorantreiben

Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche

Im Januar 2010 wurde der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche öffentlich. Die erste große Studie aus dem Jahr 2018 zählt 3677 Opfer und 1670 Beschuldigte. Die Dunkelziffer wird von Experten weitaus höher geschätzt. Erzbischof Stefan Heße ist derzeit bei der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda. Dort wurden heute Ausgleichszahlungen von bis zu 50.000 Euro für Missbrauchsopfer in Aussicht gestellt. Darüber und wie die Bistümer die Aufarbeitung vorantreiben wollen, spricht Friederike Trumpa mit Manfred Nielen vom Erzbistum Hamburg.