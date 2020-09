Stadtgespraech

17:50 Uhr | 24.09.2020

Bereits in fünf Kammern des Landgerichts eingeführt

Elektronische Akte für Hamburger Justiz

Die Hamburger Justiz führt eine elektronische Akte ein, die ab sofort die Arbeit bei Gericht und in der Staatsanwaltschaft erleichtern soll. In fünf Kammern des Landgerichts werden nun alle neu eingehenden Verfahren rein elektronisch geführt. Im nächsten Schritt soll die elektronische Akte auch in einigen Abteilungen des Hanseatischen Oberlandesgerichts und des Amtsgerichts eingeführt werden.