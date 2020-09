Gesellschaft

15:50 Uhr | 24.09.2020

Mehr Lohn für rund 45.000 Angestellte gefordert

Streiks im öffentlichen Dienst

Um den Druck auf die Tarifverhandlungen zu erhöhen werden morgen die Beschäftigten der Stadtreinigung und der Hafenverwaltung Hamburg Port Authoriety die Arbeit niederlegen, das teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Bereits heute fand am Jungfernstieg die Auftaktkundgebung für den Arbeitskampf im öffentlichen Dienst statt. Die Gewerkschaft ver.di fordert für die rund 45.000 Hamburger Beschäftigten in dieser Branche mehr Lohn. Betroffen sind unter anderem Angestellte aus den Bereichen Stadtreinigung, Gesundheitswesen und Kinderbetreuung. Am vergangenen Wochenende war die zweite Verhandlungsrunde zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebern ohne Ergebnisse geblieben. In anderen Bundesländern gab es bereits Warnstreiks.