Gesellschaft

15:44 Uhr | 24.09.2020

Freitag und Sonnabend jeweils von 22 bis 6 Uhr

Erneutes Alkohol-Verkaufsverbot am Wochenende

Erneutes Alkohol-Verkaufsverbot: Wie die Bezirksämter Altona, Eimsbüttel und Mitte bekannt gaben, wird der Verkauf von Alkohol in einigen Hamburger Szene-Vierteln auch an diesem Wochenende eingeschränkt. Das Verbot gilt am Freitag und Sonnabend jeweils von 22 bis 6 Uhr morgens und beschränkt sich auf den Außerhaus-Verkauf von Alkohol. Mit dem Verbot soll größeren Menschenansammlungen vorgebeugt werden. Laut Behörde habe sich die Maßnahme an den vergangenen Wochenenden als wirkungsvoll erwiesen.