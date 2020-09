Blaulicht

15:41 Uhr | 24.09.2020

Polizei und Zoll überprüfen zahlreiche Fahrzeuge

Gefahrgut- und Schwerlastkontrollen

An mehreren Kontrollstellen an A1 und A7 hat in Hamburg heute eine Gefahrgut- und Schwerlastkontrolle stattgefunden. In Zusammenarbeit mit dem Zoll überprüfte die Wasserschutzpolizei zahlreiche Fahrzeuge. Besonders im Fokus stand der Bereich Bootskriminalität, da die Bootssaison nun zu Ende geht und gestohlene Boote vermehrt von Skandinavien ins südliche Europa transportiert werden. Das endgültige Ergebnis der Kontrollen steht jedoch noch nicht fest.