Wirtschaft

13:02 Uhr | 24.09.2020

Lösung für das Schlick-Problem bis März 2021 gefordert

HPA sieht Projekt Elbvertiefung in Gefahr

Aufgrund der zunehmenden Schlickablagerungen in der Elbe sieht die Hafenverwaltung HPA das Projekt Elbvertiefung in Gefahr. Wie die Wochenzeitung Die Zeit berichtet, könne im kommenden Jahr keine Verkehrsfreigabe für größere Schiffe mit mehr Tiefgang erfolgen, wenn bis März 2021 keine Lösung für das Schlick-Problem gefunden worden sei. Das gehe aus einem internen Bericht der HPA hervor. Sollte sich keine zusätzliche Verbringstelle für den Schlick finden, sei das rund 800 Millionen Euro teure Projekt Elbvertiefung im schlimmsten Fall schlicht zwecklos. Eine Möglichkeit wäre laut HPA, den Schlick nördlich der kleinen Insel Scharhörn in der Nordsee abzuladen. Dieser Vorschlag müsse jedoch erst noch geprüft werden. Laut Senat führe der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher zur Lösung des Schlick-Problems persönlich keine Verhandlungen, lasse sich aber fortlaufend über die Planungen und Überlegungen unterrichten. Er kenne insofern auch die Überlegung, eine neue Ablagerungsfläche zu prüfen, und habe diese im Rahmen seines üblichen partnerschaftlichen Austausches mit dem Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein bereits angesprochen.