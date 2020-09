Gesellschaft

12:51 Uhr | 24.09.2020

Mitarbeiter demonstrieren gegen Stellenabbau

Airbus und IG Metall: Verhandlungen beginnen

In der City-Nord haben heute Airbus-Mitarbeiter, gemeinsam mit der IG Metall, vor dem Leonardo Hotel demonstriert. Hier fand zeitgleich am Vormittag die erste Tarifverhandlung zwischen dem Flugzeughersteller Airbus und der Gewerkschaft zur Erhaltung von Arbeitsplätzen statt. Airbus, von der Corona-Krise stark betroffen, plant derzeit weltweit 15.000Stellen zu streichen – davon 3.000 in Norddeutschland.