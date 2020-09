Verkehr

06:27 Uhr | 24.09.2020

Neue S-Bahn-Station Ottensen

So laufen die Bauarbeiten

Die Deutsche Bahn und Verkehrssenator Anjes Tjarks haben gestern über den aktuellen Stand der Bauarbeiten für die S-Bahn-Station Ottensen informiert: Derzeit werde auch nachts an der Baustelle gearbeitet. In den Herbstferien soll an zwei Wochenenden aufgrund von Streckensperrungen Schienenersatzverkehr auf den Linien S1 und S11 zum Einsatz kommen. Mit den Bauarbeiten für die neue Station zwischen Bahrenfeld und Altona war nach ca. 17 Jahren Planungszeit vor gut einem Monat begonnen worden. Die Kosten belaufen sich auf 27 Millionen Euro. Ab Ende 2021 soll die die S-Bahn dann hier in Ottensen halten können.