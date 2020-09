Wirtschaft

17:32 Uhr | 23.09.2020

Wie kommen die Hilfen von Bund und Land an?

Tschentscher trifft Unternehmen

Wie geht es den Unternehmen der Stadt, jetzt in der Pandemie? Wie kommen die Hilfen von Bund und Land an? Das wollte Bürgermeister Peter Tschentscher wissen und hat sich bereits im August mit kleineren und mittleren Unternehmen getroffen. Heute waren Vertreter von Großunternehmen im Rathaus zum Gespräch. Und auch mit Vertretern der Eventbranche hat sich der Bürgermeister heute erneut zusammengesetzt, denn diese beklagen große Umsatzeinbußen. Der Bürgermeister mahnte heute noch einmal zur Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. Am Dienstag wollen sich die Chefs der Länder erneut bei einer Ministerpräsidentenkonferenz beraten.