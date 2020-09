Gesellschaft

15:17 Uhr | 23.09.2020

Bis Freitag in der HafenCity

ExtremWetterKongress in Hamburg gestartet

Stürme, Starkregen oder tagelange Hitze wie im August und das selbst in Hamburg - wir erleben immer häufiger extremes Wetter. Denn das Klima verändert sich. Da ist sich die Wissenschaft einig. Noch sei es nicht zu spät, noch kann die Gesellschaft gegensteuern. Darum dreht sich alles beim Extremwetter-Kongress, der heute in Hamburg gestartet ist. Forscherinnen und Forscher aus den Bereichen Wetter und Klima und führende Meteorologen diskutieren noch bis Freitag mit Vertretern aus Wirtschaft, Politik, Medien und Kultur in der HafenCity über Fragen der globalen Erwärmung und das sich dadurch verändernde Wetter.