14:27 Uhr | 23.09.2020

78 Neuinfektionen seit Dienstag

Aktuelle Corona-Zahlen für Hamburg

Seit Dienstag sind in Hamburg 78 weitere Covid-19-Neuinfektionen registriert worden. Ab 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in der Woche müsste die Stadt über strengere Maßnahmen nachdenken. Derzeit liegt dieser Wert bei 22,6 von 50. Insgesamt befinden sich, Stand Mittwoch, 32 Patientinnen und Patienten mit dem Virus in klinischer Behandlung, 9 von ihnen auf der Intensivstation. Die Zahl der an Covid-19 verstorbenen Menschen liegt laut dem Institut für Rechtsmedizin unverändert bei 239.