Wirtschaft

13:16 Uhr | 23.09.2020

Bis 2025: Sparprogramm am Burchardkai

HHLA will 50 Millionen Euro einsparen

Die HHLA will bis 2025 am Burchardkai insgesamt 50 Millionen Euro einsparen. Wie ein Sprecher des Hafen-Logistik-Unternehmens gegenüber Hamburg 1 bestätigte, sollen durch das Sparprogramm Abläufe optimiert und automatisiert werden, um die Attraktivität ihres größten Standortes zu steigern. Grund für die Sparmaßnahmen seien die hohen Kosten für den Betrieb im Hamburger Hafen. Anfang des Jahres hatte das Unternehmen zwei große Dienste der Reederei CMA CGM an ihren Konkurrenten Eurogate verloren. Durch die Corona-Krise seien weitere schwerwiegende wirtschaftliche Einbrüche für die HHLA hinzugekommen. Betriebsbedingte Kündigungen sehe das Sparprogramm des Unternehmens derzeit nicht vor. Stattdessen solle es Umschulungen und Weiterbildungen geben, um eventuell wegfallende Stellen durch die Automatisierung von Arbeitsabläufen zu kompensieren.