Stadtgespraech

12:01 Uhr | 23.09.2020

Zum dritten Mal in Folge

MiWuLa beliebteste deutsche Attraktion

Das Miniaturwunderland ist trotz der Corona-Einschränkungen zum dritten Mal in Folge zur beliebtesten deutschen Sehenswürdigkeit gekürt worden. Das geht aus einer Online-Umfrage der Deutschen Zentrale für Tourismus hervor. Damit liegt die Modelleisenbahn noch vor dem Europa-Park in Rust und dem Schloss Neuschwanstein, die den zweiten und dritten Platz belegen. Hamburg ist unter anderem mit der Speicherstadt, dem Hafen, der HafenCity und der Elbphilharmonie mit mehreren Attraktionen in den Top 100 vertreten.