18:33 Uhr | 22.09.2020

Tennis Turnier noch bis Sonntag

Boris Becker zu Besuch am Rothenbaum

Tennis-Turnier am Rothenbaum. Gleich drei Deutsche schlugen heute auf dem Center Court auf. Und das ließ sich auch der Tennis-Team-Chef Boris Becker nicht entgehen. Er freut sich, dass das Turnier so kurzfristig zustande kommen konnte. Philipp Kohlschreiber verlor sein Match heute gegen den Italiener Fabio Fognini und ist damit schon ausgeschieden. Die Hamburg European Open finden noch bis Sonntag am Rothenbaum statt.