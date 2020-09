Gesellschaft

18:04 Uhr | 22.09.2020

Endspurt fürs Ausbildungsjahr 2020

Azubi-Speeddating in der Handelskammer

Bereits vor knapp zwei Monaten hat auch in Hamburg das neue Ausbildungsjahr begonnen. Doch aufgrund der Corona-Pandemie ist die Zahl der geschlossenen Ausbildungsverträge in der Hansestadt im Vergleich zum Vorjahr um knapp ein Viertel gesunken. Um kurzfristig noch einige Ausbildungssuchende und Betriebe mit freien Leerstellen zusammen zu bringen hat heute in der Handelskammer Hamburg ein sogenanntes Azubi-Speeddating stattgefunden.