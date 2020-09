Gesellschaft

18:04 Uhr | 22.09.2020

Besonders junge Menschen im Fokus

Senat mahnt zu Corona-Vorsicht in Bars

Immer noch sorgt der Corona-Ausbruch in der Schanzen-Bar “Katze” für Aufregung. Mit aktuell 13 Infizierten bleiben die Auswirkungen bisher überschaubar, doch das Problem der falsch angegebenen Kontaktdaten bleibt und zeigt sich auch in vielen anderen Betrieben. Das belegen verschiedene Kontrollen der vergangenen Tage. Auf der heutigen Landespressekonferenz äußerte sich Sozialsenatorin Melanie Leonhard zum aktuellen Corona-Stand in der Stadt. Und dabei ging es auch um einen weiteren Ausbruch in einer Bar in der Schanze.