Gesellschaft

17:59 Uhr | 22.09.2020

Senat mit Appell an Gastronomie und Gäste

So ist die Coronalage in Hamburg

In der Landespressekonferenz informierte Sozial- und Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard, SPD, heute über die aktuelle Coronalage in Hamburg. Dabei ging es auch um die Unterschiede zum März dieses Jahres. So seien die Gesundheitsämter derzeit wesentlich mehr mit der Kontaktnachverfolgung beschäftigt. Dies liege unter anderem an Coronaausbrüchen in Bars, wie jüngst im Lokal "Katze". Bei einem einzigen Gast, der sich möglicherweise dort infizierte, hätten mehr als 100 Kontakte nachverfolgt werden müssen. Denn die Person hatte sich nach dem Barbesuch mit Menschen im Wohnheim, beim Fußball und in der Berufsschule getroffen. Die meisten Neuinfektionen gingen derzeit auf die Altersgruppe der 21- bis 40-Jährigen zurück. Die Senatorin appellierte sowohl an die Feiernden als auch an die Gastronomen, die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten.