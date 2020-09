Wirtschaft

16:32 Uhr | 22.09.2020

"Einsatz der Technologie wichtig für Hamburg"

Airbus startet mit "ZEROE"-Jets in die Zukunft

Der Flugzeugbauer Airbus will bis 2035 die ersten emissionsfreien Flugzeuge in die Luft bringen. Unter dem Namen Zero zeigte das Unternehmen nun die ersten drei Designentwürfe. Sie alle sollen mit Wasserstoff angetrieben werden. Während die ersten beiden Modelle noch den herkömmlichen Passagiermaschinen ähneln, sieht das dritte Modell ziemlich spektakulär aus. Hierbei würden die Tragflächen mit dem Rumpf verschmelzen. Passagiere könnten in den Flügeln untergebracht werden. Die Wasserstofftanks würden am Heck gelagert werden. Hamburg könnte einen großen Anteil an der Entwicklung der Modelle leisten. Ob und welches der drei Modelle umgesetzt wird, ließ das Unternehmen noch offen. Weiterhin kämpft der Flugzeughersteller mit immensen wirtschaftlichen Problemen. Aufgrund der Corona-Pandemie will Airbus allein hier in Hamburg 2260 Stellen streichen. Am Donnerstag beginnen dazu die Tarifverhandlungen. Nach zahlreichen Gesprächen auf Ebene des Konzernbetriebsrates treffen sich die Mitglieder der IG-Metall-Tarifkommission erstmals mit der Airbus-Geschäftsführung.