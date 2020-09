Stadtgespraech

14:43 Uhr | 22.09.2020

Ganzjahresfreibäder bleiben geöffnet

Freibadsaison neigt sich dem Ende entgegen

In Hamburg neigt sich die Freibadsaison passend zum kalendarischen Herbstanfang dem Ende entgegen. Nach Angaben von Bäderland schließt bereits heute das Naturbad Stadtparksee, am Freitag folgt dann das Kaifu-Sommerfreibad in Eimsbüttel. Weiterhin geöffnet haben die insgesamt sechs Ganzjahresfreibäder, unter anderem das Holthusenbad sowie das Bille-Bad. Eigentlich hätte die Freibadsaison bereits am 31. August enden sollen. Aufgrund des warmen Spätsommers war diese jedoch rund 3 Wochen verlängert worden.