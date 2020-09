Gesellschaft

13:16 Uhr | 22.09.2020

Knapp 40 Prozent mehr seit 2009

Zahl der Ausländer in Hamburg angestiegen

Die Anzahl der in Hamburg lebenden Ausländer ist zwischen 2009 und 2019 um knapp 40 Prozent angestiegen. Insgesamt lebten so, laut Statistikamt Nord, Ende letzten Jahres 330.165 Personen mit einer nicht deutschen Nationalität in der Hansestadt. Die meisten von ihnen stammen aus den Ländern Türkei, Polen und Afghanistan. Insgesamt ist der Anteil der Ausländer und Ausländerinnen in der deutschen Gesamtbevölkerung innerhalb der letzten zehn Jahre von 13,6 auf 17,4 Prozent angestiegen.