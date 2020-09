Sport

13:02 Uhr | 22.09.2020

Baubeginn für Sommer 2021 geplant

Startschuss für Athleticum am Volkspark

Heute ist der Startschuss für das Athleticum am Volkspark gefallen. Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, die HSV Fußball AG und das Unternehmen Philips gehen ab sofort in die Detailplanung für das neue sportmedizinische Kompetenzzentrum in unmittelbarer Nähe zum Volksparkstadion. Das innovative Konzept gilt deutschlandweit bislang als einzigartiges Kooperationsprojekt und bietet auf rund 5.000 Quadratmetern Platz für alle sportlich aktiven Menschen, von Freizeitsportlern bis hin zu Profiathleten. Im Sommer nächsten Jahres soll mit den Bauarbeiten begonnen werden. Die Eröffnung ist dann für das erste Halbjahr 2023 geplant.