Verkehr

09:13 Uhr | 22.09.2020

Airbus stellt "ZEROE"-Modelle vor

Mit emissionsfreien Jets in die Zukunft

Der Flugzeugbauer Airbus will ab 2035 emissionsfrei fliegen. Drei Konzept-Modelle wurden dafür vorgestellt. So könnten mit dem Wasserstoff angetriebenen "ZEROE"-Maschienen künftig vor allem Kurzstrecken sowie europaweite Ziele abgedeckt werden. Weiterhin hat Lufthansa bekanntgegeben, künftig auch die letzten verbliebenen Airbus A380 ausmustern zu wollen. 150 weitere Maschinen der 760 Jets der unternehmenseigenen Flotte sollen dauerhaft am Boden bleiben. Airbus will in Hamburg aufgrund der Branchenkrise etwa 2.000 Stellen in Finkenwerder streichen.