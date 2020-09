Stadtgespraech

18:46 Uhr | 21.09.2020

Corona-Update in Hamburg

65 Neuinfektionen gemeldet

Seit Sonntag sind in Hamburg 65 weitere Covid-19-Neuinfektionen registriert worden. Damit steigt die Gesamtzahl der Infizierten auf 7.229. Rund 6.200 Personen sind bereits wieder genesen. Die Zahl der Infizierten, die in Hamburger Krankenhäusern liegen ist auf 33 angestiegen. Die Zahl der an Covid-19 gestorbenen Menschen liegt laut dem Institut für Rechtsmedizin unverändert bei 239.