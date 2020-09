Gesellschaft

18:22 Uhr | 21.09.2020

Kitas, Stadtreinigung, HPA und co.

Warnstreik im öffentlichen Dienst

Am kommenden Donnerstag hat die Gewerkschaft Ver.di die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes hier in Hamburg zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Nachdem die zweite Verhandlungsrunde für die rund 2,3 Millionen Beschäftigten ergebnislos blieb, hatte Verdi bundesweit Warnstreiks in Kitas und Krankenhäusern, bei der Stadtreinigung und in weiteren Bereichen des öffentlichen Dienstes angekündigt. Ver.di fordert für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Anhebung der Gehälter um 4,8 Prozent, mindestens aber eine Erhöhung von 150 Euro pro Monat, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Weiterhin kritisiert Ver.di, dass die Arbeitgeber eine Ost-West-Angleichung der Arbeitszeit erst ab 2025 durchführen wollen.