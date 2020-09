Stadtgespraech

17:33 Uhr | 21.09.2020

Über 120 Konzerte und 8.000 Zuschauer

So war das Reeperbahnfestival 2020

Am Sonnabend ist das Reeperbahnfestival auf St. Pauli zu Ende gegangen. Rund 120 Konzerte in vier Tagen und bis zu 8.000 Zuschauer. Es sollte zeigen wie Konzert- und Festivalkultur auch in Corona-Zeiten funktionieren kann. Und sowohl die Künstler als auch die meisten Zuschauer ziehen ein positives Fazit.