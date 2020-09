Gesellschaft

15:04 Uhr | 21.09.2020

Erster Spatenstich gesetzt

Deutsch-Französisches Gymnasium in Hamburg

Hamburg bekommt ein Deutsch-Französisches Gymnasium. In Altona ist am Montag der erste Spatenstich für den Neubau auf dem Struensee-Campus gesetzt worden. Mit dabei waren Bürgermeister Peter Tschentscher sowie die französische Botschafterin Anne-Marie Descotes. Deutschlandweit ist das Gymnasium damit die einzige Deutsch-Französische Schule die nicht in der Grenzregion zu Frankreich liegt. Schülerinnen und Schüler können einen bilingualen Abschluss machen und in beiden Ländern studieren. Insgesamt 30 Millionen Euro hat das Projekt gekostet, rund 700 Schülerinnen und Schüler können an der Schule unterrichtet werden. In drei Jahren soll der Bau fertiggestellt werden.