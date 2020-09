Blaulicht

01:53 Uhr | 21.09.2020

PKW kollidiert beim Abbiegen mit Motorrad

Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Bei einem Mottorradunfall in Sasel ist ein 60-Jähriger am Sonntagmittag schwer verletzt worden. Der Motorradfahrer kollidierte mit einem abbiegenden Fahrzeug und musste per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Erkenntnisses besteht aber keine Lebensgefahr. Der Unfalldienst hat die Ermittlungen übernommen.