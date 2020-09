Blaulicht

01:52 Uhr | 21.09.2020

Man rast in Baustellenfahrzeug

Schwerer Unfall auf der A7

Schwerer Unfall auf der A7 am Samstagmorgen. Ein 25-Jähriger ist mit seinem PKW in einen Anhänger auf einer Baustelle gerast. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann soll versucht haben einen LKW zu überholen obwohl die Fahrbahn an der Stelle verengt war. Die A7 war für mehrere Stunden gesperrt.