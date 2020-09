Gesellschaft

17:40 Uhr | 18.09.2020

Wie steht es um den Datenschutz bei der Kontaktnachverfolgung?

Nach Falschangaben in der "Katze"

Der Corona-Ausbruch in der Schanzenbar “Katze” sorgt bundesweit für Aufregung. Denn der aktuelle Fall zeigt deutlich, wie wichtig die Rückverfolgung von Cafe-, Bar- und Restaurant-Besuchern im Ernstfall sein kann. Insgesamt geht die Sozialbehörde von rund 600 Betroffenen aus, die sich am 05. 08. oder 09. September in der Bar aufgehalten haben. 500 davon konnten mittlerweile erreicht werden. Aufgrund von falschen Angaben auf den Kontaktformularen wie Darth Vader oder Micky Maus bleibt es schwierig die restlichen Betroffenen aufzuspüren.