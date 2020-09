Blaulicht

13:14 Uhr | 18.09.2020

Motorrad kollidiert mit PKW

Vater und 10-jährige Tochter bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall in Hamburg-Osdorf sind am Morgen ein Motorradfahrer und seine 10-jährige Tochter verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war das Motorrad auf der Flurstraße mit einem Auto zusammengestoßen. Der PKW-Fahrer hatte nach links in den Depenkamp abbiegen wollen, während der Motorradfahrer zum Überholvorgang ansetzte. Die Tochter des Motorradfahrers erlitt eine Armfraktur und mehrere Prellungen. Sie und ihr Vater wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen übernommen.