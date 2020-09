Politik

09:37 Uhr | 18.09.2020

Sondersitzung zu Treffen von Scholz mit Olearius

Haushaltsausschuss tagt zum Thema Cum-Ex

In einer Sondersitzung tagt der Haushaltsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft heute zum Thema Cum-Ex-Affäre. Besonders im Fokus steht dabei das Verhältnis von Hamburgs ehemaligem Bürgermeister Olaf Scholz sowie dem früheren Finanzsenator und jetzigen Bürgermeister Peter Tschentscher zu der in den Skandal verwickelten Privatbank Warburg. Auskunft geben soll dazu heute der aktuelle Finanzsenator Andreas Dressel. Hintergrund sind Berichte von Panorama und der Zeit nach denen sich der jetzige Bundesfinanzminister Olaf Scholz in seiner Zeit als Bürgermeister mehrmals mit dem Mitinhaber der Warburg-Bank, Christian Olearius, getroffen haben soll. Die Hamburger Finanzämter hatten 2016 Steuerforderungen gegen die Warburg-Bank in Höhe von 47 Millionen Euro verjähren lassen.