18:51 Uhr | 17.09.2020

Polizei überarbeitet Beschwerdemanagement

Die Polizei: Freund und Helfer soll sie sein. Vorfälle wie die Aufdeckung des rechtsextremen Netzwerkes innerhalb der Polizei in Nordrhein-Westfalen nagen an diesem Bild. Doch auch weniger dramatische Fälle können das Vertrauen in die Polizei beschädigen. Wer sich bei einem Einsatz falsch behandelt fühlt, der kann sich an die Beschwerdestelle bei der Polizei wenden. Und die soll jetzt neu aufgestellt werden.