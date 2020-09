Sport

17:53 Uhr | 17.09.2020

Stark besetztes Teilnehmerfeld

Startschuss für die Hamburg European Open

Was lange währt wird endlich gut. Nach langen zähen Verhandlungen kann das Tennis-Turnier am Hamburger Rothenbaum nun doch stattfinden. Bis zu 2300 Zuschauer täglich können sich dann auf dem frisch sanierten Center Court auf Tennis der Extraklasse freuen. Neben zahlreichen Top 20 Spielern ist mit Jan Lennard Struff auch ein Deutscher mit Titelchancen mit dabei. Gemeinsam mit der Stadt und der Gesundheitsbehörde haben die Veranstalter, um Turnierdirektorin Sandra Reichel, ein umfassendes Hygienekonzept für die Spieler und Betreuer entwickelt. Bereits am kommenden Wochenende fällt mit der Qualifikation der Startschuss für die Hamburg European Open. Neben den klassischen Abstands- und Hygieneregeln dürfen die Zuschauer dann lediglich mit einem personalisierten Ticket die Anlage betreten.