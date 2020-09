Blaulicht

15:44 Uhr | 17.09.2020

Bei Flucht vor der Polizei

Einbrecher stürzt aus dem vierten Stock

Am Mühlendamm in Hamburg Hohenfelde hat sich heute Mittag ein mutmaßlicher Einbrecher bei der Flucht schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann bei Eintreffen der Polizei am Tatort aus dem zweiten Obergeschoss gesprungen sein. Im Innenhof des Hauses blieb er schwer verletzt liegen. Notärzte haben den Mann in ein Krankenhaus gebracht. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.