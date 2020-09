Blaulicht

08:02 Uhr | 17.09.2020

Unbekannte beschädigen währenddessen Einsatzfahrzeuge

Billstedt: Razzia in Sports-Bar

Die Hamburger Polizei hat gestern am frühen Abend in einer Sportsbar in Billstedt eine Razzia durchgeführt. Insgesamt wurden dabei vier Personen überprüft, ein Mann wurde festgenommen. Es wurden verschiedene Utensilien sichergestellt, die typischerweise in Verbindung mit dem Missbrauch von Betäubungsmitteln stehen, so eine Polizeisprecherin gegenüber Hamburg 1. Während die Beamten die Bar nach Drogen durchsuchten, beschädigten bislang Unbekannte drei Einsatzfahrzeuge, die vor der Bar parkten. Die weiteren Ergebnisse der Razzia sollen Anfang nächster Woche vorliegen.