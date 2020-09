Stadtgespraech

18:49 Uhr | 16.09.2020

Besucher sollen sich jetzt beim Gesundheitsamt melden

Schanze: Corona-Ausbruch in Bar

In der Bar Katze in der Schanze sind mehrere Barmitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das gab die Sozialbehörde heute bekannt. Es sei davon auszugehen, dass sich Gäste ohne ausreichend Abstand angesteckt haben könnten. Die Gesundheitsbehörde bittet alle, die sich am 05., 08. oder 09. September jeweils ab 19 Uhr in der Katze befunden haben, das zuständige Gesundheitsamt unter der Nummer 040/428111659 zu kontaktieren. Einige hundert Personen, die zum Kreis der gefährdeten Kontaktpersonen zählen, konnte die Sozialbehörde bereits ermitteln.