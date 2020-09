Kunst und Kultur

17:45 Uhr | 16.09.2020

Hoffnung für Kunst und Kultur

Reeperbahn-Festival: Corona-Edition

Ein Musik-Festival in Corona-Zeiten: Noch vor einigen Wochen, mitten in der Pandemie, schien das nahezu undenkbar. Lange mussten Künstler und Musiker bangen, wie die nächsten Monate aussehen. Jetzt läuft das kulturelle Leben in Hamburg langsam wieder an. Heute startet das Reeperbahn-Festival in seine 15te Runde. Wenn auch ganz anders als in den letzten Jahren...