Gesellschaft

16:09 Uhr | 16.09.2020

Leitung übernimmt Malte Siegert

Vorstandswechsel beim NABU Hamburg

Malte Siegert, ehemaliger Leiter der Umweltpolitik beim Naturschutzbund Hamburg, wird neuer Vorstandschef beim NABU Hamburg. Damit übernimmt er den ersten Vorsitz von Alexander Porschke. Die Mitglieder haben in diesem Jahr ihre Stimmen digital und analog abgegeben. Siegert will sich künftig dafür einsetzen, dass ökologische Belange in der Politik, Gesellschaft und Wirtschaft Gehör finden.