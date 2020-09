Gesellschaft

14:25 Uhr | 16.09.2020

In der Elbphilharmonie

Rolltreppen sollen keimfrei werden

Eine UVC-Technik aus Köln soll alle vier Handläufe der Rolltreppen der Elbphilharmonie in Hamburg keimfrei machen. Dabei sollen Bakterien und Viren durch die Strahlen unschädlich gemacht und damit die Gefahr einer Schmierinfektion gemildert werden. In Hamburg wird die Technologie auf den Handläufer der Rolltreppen bereits im Phoenix-Center und in der Europa Passage eingesetzt.