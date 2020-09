Stadtgespraech

13:48 Uhr | 16.09.2020

47 neue Corona-Fälle in Hamburg registriert

Mehr Menschen in Krankenhäusern

Das Infektionsgeschehen in der Stadt ist seit heute wieder niedriger. Seit Dienstag sind in Hamburg 47 weitere Covid-19-Neuinfektionen registriert worden. Die Zahl der Infizierten, die in Hamburger Krankenhäusern liegen, ist heute um 9 auf 31 angestiegen. Die Zahl der an Covid-19 gestorbenen Menschen liegt laut dem Institut für Rechtsmedizin unverändert bei 238.