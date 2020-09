Sport

12:54 Uhr | 16.09.2020

Mit Ausblick auf die EM 2024

Hamburg will HSV Stadiongelände abkaufen

Hamburg will dem HSV das Stadiongelände abkaufen. Dazu haben beide Parteien heute eine Absichtserklärung abgeschlossen. Der Deal bedarf allerdings noch der Zustimmung der Hamburger Bürgerschaft. Die Stadt will das Grundstück zu einem Kaufpreis von 23,5 Mio. Euro erwerben und dem HSV im Gegenzug ein Erbbaurecht bis mindestens 2087 einräumen. Der Verein bleibt Pächter. Mit der Entscheidung greift die Stadt dem HSV unter die Arme, mit Hilfe des Verkaufserlöses sollen die für die EM 2024 erforderlichen Modernisierungsmaßnahmen auf dem Stadiongelände durchgeführt werden. Gleichzeitig sichert der HSV zu, die im Zusammenhang mit der EM für Maßnahmen am Stadion entstehenden Kosten selbst zu tragen.