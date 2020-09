Quad-Unfall in Hamm

Feuer in der Fassade - EEZ zwischenzeitlich evakuiert

Große Aufregung am Dienstag im Elbe-Einkaufszentrum in Osdorf. Das EEZ musste am Mittag wegen eines Feuers evakuiert werden. Rund 50 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz um den... [mehr]