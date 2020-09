Wirtschaft

18:41 Uhr | 15.09.2020

Hamburg rechnet mit deutlich weniger Steuereinnahmen

Steuerschätzung mit düsteren Aussichten

Hamburg wird auch in den kommenden Jahren deutlich weniger Steuern einnehmen, als zunächst erwartet. Das geht aus der Sondersteuerschätzung hervor, die Finanzsenator Andreas Dressel heute präsentiert hat. Laut aktuellen Schätzungen liegt der Einbruch der Steuereinnahmen für den Zeitraum bis 2024 bei 4,9 Milliarden Euro. Das Vorkrisen-Niveau werde erst 2023 wieder knapp erreicht. Der Einbruch in diesem Jahr falle zwar etwas weniger dramatisch aus, dafür seien die Einschnitte in den Jahren 2021 bis 2023 tiefer als bislang angenommen, so der Finanzsenator. In diesem Jahr belaufen sich die geschätzten Steuererinnahmen auf 11,3 Milliarden Euro. Das sind 1,6 Milliarden Euro weniger als noch 2019, aber 340 Millionen Euro mehr als noch bei der Maisteuerschätzung erwartet worden war. Für die Jahre 2021 bis 2023 hingegen verringert sich die Einnahmeerwartung um rund 591 Millionen Euro. Die Zahlen seien eine schwere Hypothek für die bevorstehende Aufstellung des Haushalts.