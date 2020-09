Stadtgespraech

18:05 Uhr | 15.09.2020

Sexarbeit in Hamburg ab heute wieder erlaubt

Herbertstraße und Bordelle wiedereröffnet

Rund 6 Monate dauerte die Corona bedingte Zwangspause der Prostitutionsbetriebe hier in hamburg an. Immer wieder hatten prostituierte in den letzten Wochen gefordert, dass die Bordelle wieder öffnen dürfen. Und nun mit Erfolg, Prostitution ist seit heute wieder erlaubt