Verkehr

14:08 Uhr | 15.09.2020

Nur 70% im Vergleich zum Vorjahr

HVV-Fahrgastzahlen unter Vorjahresniveau

Die Fahrgastzahlen beim HVV befinden sich derzeit unter dem Vorjahresniveau. Das ergab eine Schriftliche Kleine Anfrage der Grünen. So steht der HVV heute bei ca. 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Rund 150.000 Kunden nahmen die Möglichkeit ihr Abo zu pausieren in Anspruch, 20.000 Kunden mehr als im letzten Jahr kündigten ihr Abo. Die Grünen loben außerdem das Hygienekonzept des HVV: So konnte durch die Einführung Vertragsstrafe die Tragequote des Mund-Nasen-Schutzes von zwischenzeitlich 87 auf 98 Prozent gesteigert werden.