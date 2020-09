Stadtgespraech

13:46 Uhr | 15.09.2020

Für Außengastronomie in Corona-Zeiten

Fegebank will Heizpilze temporär erlauben

Die zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank könne sich eine Ausnahmeregelung für Heizpilze in Außengastro-Bereichen vorstellen. Das verriet die Grünen-Politikerin im Interview mit NDR 90.3. Restaurant-Inhaber sollen in der Corona-Krise so die Möglichkeit haben auch draußen Tische zu bedienen. Nach der Pandemie sollen die klimaschädlichen Wärmestrahler dann aber endgültig verboten werden, so Fegebank.