Stadtgespraech

13:33 Uhr | 15.09.2020

Zwei Testzentren schließen Ende der Woche

71 neue Corona-Fälle seit Montag

Die Corona-Testzentren in Altona und Farmsen schließen am Freitag. Das gab die Kassenärztliche Vereinigung heute bekannt. Dann stehen nur noch das Zentrum am Hauptbahnhof sowie die am Hamburg Airport zur Verfügung. Außerdem endet heute die Möglichkeit für alle Reiserückkehrenden sich gratis auf das Corona-Virus testen zu lassen. Die Tests sind nun nur noch für Reiserückkehrer aus Risikogebieten kostenlos. Laut Sozialbehörde gehe nach wie vor ein Großteil der in Hamburg gemeldeten Corona-Neuinfektionen auf Reiserückkehrer zurück. Seit Montag sind insgesamt 71 weitere Covid-19-Fälle in der Hansestadt registriert worden. Die verhältnismäßig hohe Zahl sei laut Behörde aber auch auf verzögerte Nachmeldungen vom Wochenende zurückzuführen. Laut dem Institut für Rechtsmedizin ist außerdem bei einer weiteren Person das Corona-Virus als Todesursache nachgewiesen worden.