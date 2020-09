Stadtgespraech

18:49 Uhr | 14.09.2020

Vier Klassen haben Quarantäne wieder verlassen

39 Corona-Fälle an der Heinrich-Hertz-Schule

Insgesamt gibt es an der Heinrich-Hertz-Schule in Winterhude nun 39 Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert sind. Davon 36 Schülerinnen und Schüler und drei Schulbeschäftigte. Das ergab eine aktuelle Reihentestung. Wie die Schulbehörde gegenüber Hamburg 1 bestätigte hätten vier Klassen die Quarantäne bereits wieder verlassen, weitere 12 befinden sich noch in präventiver Quarantäne. Laut Auskunft des zuständigen Gesundheitsamtes sei eine Reihe von Infektionen außerhalb des schulischen Kontextes passiert. In einer Klasse deute aber alles auf eine Infektionskette innerhalb der Schule hin.