Gesellschaft

16:54 Uhr | 14.09.2020

Rund 1.000 Schülerinnen und Schüler

Neubau der Stadtteilschule in Lurup bezogen

Rund 1.000 Schülerinnen und Schüler haben in der Stadtteilschule Lurup neue Räumlichkeiten bezogen. Für rund 38 Millionen Euro ist der Neubau errichtet worden. Gebaut wurden unter anderem eine neue Kantine, zwei Turnhallen und eine neue Bibliothek, sowie verschiedene Unterrichtsräume. Rund 850 Millionen Euro will die Schulbehörde in den kommenden Jahren in die Modernisierung und den Neubau von Hamburgs Schulen investieren.